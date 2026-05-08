Байкера выкинуло с дороги в толпу после столкновения с машиной в Екатеринбурге

Авария произошла вблизи колледжа имени Ползунова. Видео момента столкновения опубликовал канал «Екатеринбург. Главное». На кадрах видно, что мотоциклист ехал по оживленному проспекту на высокой скорости.
После удара мотоцикл оказался на тротуаре. На месте происшествия заметны следы крови. Байкера увезли с места ДТП.
«Иномарка BMW поворачивала на улицу 8 Марта по стрелке. В это время байкер-курьер ехал прямиком по проспекту Ленина. Предварительно известно, что пострадали две девушки — пешехода. Их здоровью причинен тяжкий вред», — пишет «КП-Екатеринбург».