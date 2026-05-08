В Екатеринбурге арестовали подростка, пытавшегося совершить диверсию

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 17-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке совершения диверсии. Подросток планировал поджечь трансформатор на одной из городских электроподстанций, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Свердловской области.
В материалах дела указано, что инцидент произошел в апреле 2026 года в одном из районов Екатеринбурга. По версии следствия, юноша предпринял попытку поджога оборудования на электрической подстанции, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию. В настоящий момент правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.