Толпа разорвала полицейского, который пытался изнасиловать девушку

Толпа в Индии линчевала 32-летнего полицейского, которого заподозрили в попытке изнасилования. Об этом сообщает The Times of India.
По данным издания, мужчина подрабатывал тренером в спортзале. В день трагедии он ехал на мотоцикле с другом и врезался в скутер, на котором сидели две девушки.
После столкновения пострадавшие упали. Полицейский начал отпускать непристойные комментарии и попытался изнасиловать одну из них. Девушки подняли крик, на шум сбежались местные жители.
Мужчина принялся оскорблять заступившихся за девушек людей. Толпа не стала ждать полицию и набросилась на него. На опубликованных кадрах видно, как человека со связанными руками и ногами привязали к пруту и куда-то понесли.
Прибывшие полицейские попытались задержать коллегу, но тот сопротивлялся. Его отвезли в больницу, однако из-за тяжёлых травм врачи спасти его не смогли.
Правоохранители возбудили два дела: об изнасиловании и о расправе. По второму уже задержали четверых. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и разыскивают остальных участников самосуда.
