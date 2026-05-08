Пожар в баре «Подозрительные лица» в Москве локализовали на 450 «квадратах»

В центре столицы локализовали возгорание в здании на Пятницкой улице. Об этом сообщили в МЧС России.

В Москве локализовали возгорание на Пятницкой улице. Видео © МАКС / МЧС Москвы.

Пожар вспыхнул в доме 2/38, строение 1. Площадь, охваченная огнём, составляла 450 квадратных метров. В ликвидации участвуют около 90 человек и 33 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Постройка является объектом культурного наследия регионального значения.

В XVI веке, ещё при Иване Грозном, на этом месте располагался казённый питейный дом, который сгорел в 1787-м. Позднее здание отстроили заново, и с тех пор оно неоднократно перестраивалось. Сегодняшний пожар — очередная страница в его долгой истории.

Напомним, сегодня в центре Москвы вспыхнуло историческое здание на Пятницкой улице. Предположительно, огонь распространился из бара «Подозрительные лица». Возгорание тушили по второму рангу сложности, на месте дежурили спасатели и бригады скорой.

