Генпрокуратора приобщила 52 тома документов по делу «золотой судьи» Хахалевой

Изначально иск был подан в отношении Елены Хахалевой и её сестры Наталии, которая является судьёй Арбитражного суда Краснодарского края. Позже надзорное ведомство уточнило требования и привлекло к спору 11 соответчиков — тех, кто, по версии следствия, помогал семейству прятать незаконно нажитые активы. Также в деле появилось четыре юридических лица в статусе третьих сторон.
В прошлый раз суд уже получил уточнения от истца. На новом заседании представитель Генпрокуратуры попросила добавить ещё 52 папки с документацией на недвижимость, которую теперь хотят отдать в доход государства. Ходатайство удовлетворили, но, как пояснил судья, внезапно возникший «большой массивный объём информации» требует тщательного анализа. Поэтому заседание отложили до середины следующей недели.
Летом 2017 года Елена Хахалева прогремела на всю страну как «золотая судья», закатив дочери свадьбу с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам. В 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов, дело дошло до Верховного суда, а позже экс-судью объявили в международный розыск. В 2025-м её задержали в Баку, но Азербайджан отказал в экстрадиции. Тем временем глава Верховного суда Игорь Краснов направил материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи».
