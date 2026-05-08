Генпрокуратора приобщила 52 тома документов по делу «золотой судьи» Хахалевой

Летом 2017 года Елена Хахалева прогремела на всю страну как «золотая судья», закатив дочери свадьбу с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам. В 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов, дело дошло до Верховного суда, а позже экс-судью объявили в международный розыск. В 2025-м её задержали в Баку, но Азербайджан отказал в экстрадиции. Тем временем глава Верховного суда Игорь Краснов направил материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи».