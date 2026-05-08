Собянин сообщил о 107-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в направлении Москвы. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
Сбитый беспилотник стал 107-м за последнее время.
Днем ранее дрон ВСУ нанес удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. В связи с произошедшим губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправляться в укрытие при включении локальных систем оповещения.
Вечером 7 мая отечественные сил ПВО ликвидировали 95 дронов ВСУ над Россией за четыре часа. Российские войска сбили вражеские летательные аппараты над Калужской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.