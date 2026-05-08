Минобороны: Силы ПВО сбили 71 украинский БПЛА за шесть часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 71 беспилотник украинской армии (ВСУ) в период с 14:00 по 20:00 в пятницу, 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По информации Минобороны, БПЛА были ликвидированы в небе над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев и над акваторией Черного моря.
Вечером 7 мая отечественные сил ПВО ликвидировали 95 дронов ВСУ над Россией за четыре часа. Российские войска сбили вражеские летательные аппараты над Калужской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.