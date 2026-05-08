В Австрии вандалы повредили надгробия на могилах советских воинов

«Посольство России в Австрии с возмущением восприняло информацию об очередном осквернении советского воинского захоронения. <…> В результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма», — указано в заявлении.
Отмечается, что данные противоправные действия не могут расцениваться как хулиганство либо случайный эпизод.
«Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы», — заявили в диппредставительстве.
Власти Австрии заверили, что проведут тщательное расследование инцидента и приведут захоронения в надлежащее состояние в кратчайшие сроки.