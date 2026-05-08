Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии вандалы повредили надгробия на могилах советских воинов

На Центральном кладбище в Вене неизвестные повредили надгробия на могилах советских воинов, о чем проинформировала российская дипломатическая миссия.

Источник: РИА "Новости"

«Посольство России в Австрии с возмущением восприняло информацию об очередном осквернении советского воинского захоронения. <…> В результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма», — указано в заявлении.

Отмечается, что данные противоправные действия не могут расцениваться как хулиганство либо случайный эпизод.

«Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы», — заявили в диппредставительстве.

Власти Австрии заверили, что проведут тщательное расследование инцидента и приведут захоронения в надлежащее состояние в кратчайшие сроки.