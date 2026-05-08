МЧС: Пожарные ликвидировали возгорание в историческом здании в центре Москвы

Спасатели полностью ликвидировали пожар, который произошел в историческом здании «Жилой дом с лавками» на Пятницкой улице в центре Москвы. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
— Пожар полностью ликвидирован, — передает ТАСС.
Двухэтажное здание, в котором 8 мая началось возгорание, построили в начале XX века. Пожар произошел в баре «Подозрительные лица». В результате случившегося загорелись межэтажные перекрытия и возник густой дым.
В связи с пожаром на Пятницкой улице было временно перекрыто движение транспорта от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной, а также от Малого Москворецкого моста в сторону Овчинниковской набережной. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
Позднее спасатели локализовали возгорание на площади 450 квадратных метров. На месте случившегося были задействованы около 90 специалистов и 33 единицы специализированной техники.