В Индонезии при извержении вулкана Дуконо погибли туристы

На индонезийском острове Хальмахера произошло извержение вулкана Дуконо, в результате которого погибли как минимум три человека. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовавший кадры момента выброса пепла.
По данным местных властей, извержение произошло утром 8 мая. Вулкан выбросил столб пепла на высоту более 10 километров. Жертвами стали двое граждан Сингапура и один житель Индонезии.
Кроме того, без вести пропала группа из 20 человек. В поисковой операции участвуют сотрудники экстренных служб и спасатели. Информация о судьбе туристов пока не поступала.
На опубликованном видео видно, как туристы находятся у края кратера и снимают происходящее на телефоны в момент начала извержения. После мощного выброса пепла район быстро накрыло плотным облаком.
Власти Индонезии ввели ограничения на посещение района вокруг Дуконо. Туристам и местным жителям запретили приближаться к вулкану ближе чем на четыре километра. Населению также рекомендовали использовать защитные маски из-за распространения вулканического пепла.
Дуконо считается одним из самых активных вулканов Индонезии. Он регулярно проявляет активность, а власти страны поддерживают повышенный уровень наблюдения за районом из-за риска новых выбросов пепла и угрозы для местных жителей и туристов.
