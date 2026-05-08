Появилось видео извержения вулкана Дуконо в Индонезии, трое погибли

Напомним, извержение вулкана Дуконо произошло на острове Хальмахера в Индонезии. После этого бесследно исчезли 20 туристов. В поисках участвуют десятки спасателей и полицейских. Среди пропавших — девять туристов из Сингапура, остальные — жители Индонезии. Власти в очередной раз напомнили: зона отчуждения вокруг кратера составляет 4 километра. Кроме того, спасатели опасаются, что дожди могут вызвать грязевые вулканические потоки.