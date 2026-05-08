Советское воинское захоронение вновь осквернили в Вене накануне Дня Победы

Накануне Дня Победы неизвестные осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены. Они повредили надгробия солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-службе посольства России в Австрии.
Дипломаты назвали случившееся «сознательной атакой на историческую память» и «попыткой надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы». Особое возмущение в посольстве вызвало то, что нападение произошло непосредственно перед памятными мероприятиями, которые российские дипломатические миссии планировали провести в австрийской столице в честь Дня Победы.
— Посольство оперативно проинформировало компетентные австрийские органы о произошедшем. Австрийской стороной были даны заверения в том, что в ближайшее время захоронение будет приведено в надлежащий вид, а обстоятельства инцидента — тщательно расследованы, — передает официальный Telegram-канал посольства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело после осквернения советского воинского захоронения в Австрии. Правоохранительные органы установят личности причастных к преступлению. Посольство России назвало осквернение «особо циничным» из-за того, что оно произошло накануне Дня Победы. Мемориал является братской могилой солдат, погибших весной 1945 года.