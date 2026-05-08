Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор сообщил о ранении жителя при ударе дронов ВСУ в Брянской области

Стародубский муниципальный округ Брянской области подвергся атаке FPV-дронов. Губернатор региона сообщил, что в селе Курковичи ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Подробности инцидента выясняют оперативные службы.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке FPV-дронов со стороны ВС Украины на Стародубский муниципальный округ, в результате которой пострадал местный житель.

«В результате подлых ударов укронацистов ранен мирный житель. ВСУ атаковали FPV — дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз в канале на платформе «Макс».

Как уточняется, пострадавший мужчина был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.