Губернатор сообщил о ранении жителя при ударе дронов ВСУ в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке FPV-дронов со стороны ВС Украины на Стародубский муниципальный округ, в результате которой пострадал местный житель.
«В результате подлых ударов укронацистов ранен мирный житель. ВСУ атаковали FPV — дронами село Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз в канале на платформе «Макс».
Как уточняется, пострадавший мужчина был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.