В США 5-летняя девочка 30 часов провела в авто с погибшими родителями

В Колорадо пятилетняя девочка около 30 часов находилась в перевёрнутом автомобиле рядом с телами родителей после аварии, сообщает New York Post. Инцидент произошёл 1 мая недалеко от города Бейфилд, где пикап с семьёй сорвался с дороги, перевернулся и оказался в овраге.
По данным следствия, около шести утра автомобиль съехал с шоссе, после чего оказался на крыше в труднодоступной местности. Сообщений о пропаже машины не поступало, поэтому поиски начались только спустя время. Обломки обнаружили лишь на следующий день около полудня.
В салоне находились трое: 25-летний мужчина, его 24-летняя спутница и их пятилетняя дочь. Родители погибли на месте. Установлено, что они не использовали ремни безопасности. Ребёнок находился в детском кресле, которое также не было зафиксировано должным образом.
Несмотря на тяжёлые условия, девочка выжила и получила только ушибы и ссадины. Когда на место прибыли спасатели, ребёнок самостоятельно начал двигаться вверх по склону навстречу людям.
После эвакуации пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Позже её передали под опеку дедушки. В семье осталась ещё одна дочь, которая в момент поездки находилась вне автомобиля. Ранее, по сообщениям, семья уже пережила гибель ещё одного ребёнка.
Правоохранительные органы отмечают, что признаков преступления в действиях водителя не выявлено. По предварительной оценке, он не находился в состоянии опьянения и не превышал скорость. Проверка обстоятельств продолжается.
В пожарной службе ситуацию назвали одновременно трагической и уникальной по исходу, подчеркнув важность соблюдения правил перевозки детей в автомобиле и правильной фиксации кресел.
Дополнительно специалисты спасательных служб напомнили, что использование ремней безопасности и корректная установка детских удерживающих устройств критически важны даже при коротких поездках. По их словам, именно эти меры зачастую становятся ключевым фактором выживания при тяжёлых ДТП.
