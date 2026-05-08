Жительница Нижнего Новгорода отдала мошенникам более 2,8 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая. /ТАСС/. Женщина из Нижнего Новгорода перевела телефонным мошенникам более 2,8 млн рублей после месяца общения с ними, поверив, что ее сбережения могут быть направлены на финансирование недружественной страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
«В Нижнем Новгороде бухгалтер потеряла более 2 800 000 рублей после месяца общения с мошенниками. Звонившие убедили ее, что деньги находятся под угрозой и могут быть использованы в качестве финансовой поддержки недружественной страны», — отмечается в сообщении.
Для отмены сомнительных операций 61-летняя женщина перевела на продиктованные реквизиты 2 840 000 рублей, из которых 2 461 500 рублей были ее личными накоплениями. По факту возбуждено уголовное дело.