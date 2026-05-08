Восемь работников нижегородской фирмы обратились к врачам с ухудшением состояния

Сотрудники почувствовали резкий запах газа в процессе работы.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая. /ТАСС/. Медицинская помощь была оказана пятерым работникам предприятия в Нижегородской области, троих доставили в приемный покой после того, как сотрудники почувствовали резкий запах газа в процессе работы. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной инспекции труда в регионе.

«В процессе работы почувствовали резкий химический запах газа, остановили производство, работники вышли на улицу, отметили ухудшение самочувствия. Пятерым работникам была оказана медицинская помощь, троих работников доставили в приемный покой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 8 мая на предприятии ООО «Шотт ФП». Сотрудники выполняли работы по визуальному контролю продукции, геометрическим измерениям и упаковки продукции.

«Гострудинспекцией в Нижегородской области устанавливаются все подробности и причины группового несчастного случая с работниками ООО “Шотт ФП”, ожидаем медицинские документы на пострадавших работников предприятия», — приводятся в сообщении слова главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса.