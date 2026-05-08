Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный вэсэушник открыл огонь в одесской пиццерии

В Одессе задержан военнослужащий, устроивший стрельбу в одном из заведений общественного питания на Среднефонтанской улице.

В Одессе задержан военнослужащий, устроивший стрельбу в одном из заведений общественного питания на Среднефонтанской улице. Причиной агрессивного поведения мужчины стало долгое ожидание заказа.

«На Среднефонтанской в пиццерии “Пицца жрица” неизвестный открыл стрельбу — прозвучало около пяти выстрелов из пистолета», — сообщают местные паблики. По информации очевидцев, после совершения правонарушения мужчина скрылся во дворе жилого дома, где и был блокирован прибывшими нарядами полиции.

Также по данным местных журналистов, личность нарушителя была установлена в кратчайшие сроки: «Устал ждать пиццу… стрелком оказался 43-летний Михаил Ф., военнослужащий. По предварительным данным, он был пьян». Несмотря на интенсивную стрельбу, в результате инцидента никто не пострадал, так как боец производил выстрелы исключительно в воздух.

При задержании у военнослужащего было обнаружено незаконное оружие: «У него изъяли незарегистрированный травматический пистолет “Форт-12Р”». В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.