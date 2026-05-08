Fox 8: в Луизиане произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Мощный взрыв и крупный пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт в штате Луизиана, над районом поднялся большой столб дыма. Об этом сообщил телеканал Fox 8.
По данным телеканала, взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе PBF Chalmette. Очевидцы публиковали в социальных сетях кадры густого черного дыма и огня, видимых за несколько километров от предприятия.
Fox 8 сообщил, что пожар позднее удалось потушить. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.