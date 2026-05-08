Фигуранта дела о перевернувшейся лодке на Москве-реке арестовали

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд города Москвы арестовал организатора речной прогулки, в результате которой перевернулась лодка с пассажирами на Москве-реке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 июля 2026 года гражданину Таджикистана Кабирову Мехробиддину, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, Кабиров, работая поваром у владельца лодки Богдана Вороновского, вступил с последним в предварительный сговор, организовав прогулку по акватории Москвы-реки, в результате которой моторная лодка перевернулась и находящиеся на борту пассажиры, среди которых были несовершеннолетние дети, оказались в воде. Самому Вороновскому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Как выяснили следователи, была превышена пассажировместимость лодки, а спасательных жилетов было не достаточно.
Вечером 3 мая в акватории реки Москвы в районе города Красногорска Московской области мужчина, управляя моторной лодкой, с 10 пассажирами на борту, из которых 7 — несовершеннолетние, не справился с выполнением поворота и допустил опрокидывание маломерного судна. В результате все пассажиры выпали в воду.