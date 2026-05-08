Захарова отреагировала на осквернение захоронения в Вене библейской аналогией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова библейской аналогией прокомментировала осквернение воинского захоронения в Вене накануне 9 Мая.
— Как это похоже на западную Европу — истязать спасителей. Как начали 2000 лет назад, так не могут остановиться, — цитирует ее в пятницу, 8 мая, РИА Новости.
Накануне Дня Победы неизвестные осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены. Они повредили надгробия солдат, которые погибли при освобождении Австрии от нацизма. Об этом ранее сообщили в пресс-службе посольства РФ в Австрии.
Дипломаты назвали произошедшее «сознательной атакой на историческую память» и «попыткой надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы». Особое возмущение в посольстве вызвало то, что нападение случилось непосредственно перед памятными мероприятиями, которые российские дипломатические миссии планировали провести в Вене в честь Дня Победы.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения советского воинского захоронения в Австрии. Правоохранительные органы установят личности причастных к преступлению.