Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении задержали трех сторонников партии Карапетяна на митинге в Ереване

Их доставили в территориальное подразделение полиции, где у них были обнаружены ножи.

ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. В Ереване три сторонника партии «Сильная Армения» были задержаны правоохранителями во время митинга в парке Победы по подозрению в ношении холодного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Политическая сила в ходе митинга в парке Победы дала старт началу избирательной кампании перед парламентскими выборами, запланированными на 7 июня. Тысячи граждан пришли выразить поддержку партии российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

«Три человека из указанного района (парк Победы — прим. ТАСС) были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия. Они были доставлены в территориальное подразделение полиции, где у них были обнаружены ножи», — рассказали в ведомстве Общественному телевидению Армении.

Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.
Читать дальше