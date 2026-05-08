В Армении задержали трех сторонников партии Карапетяна на митинге в Ереване

ЕРЕВАН, 8 мая. /ТАСС/. В Ереване три сторонника партии «Сильная Армения» были задержаны правоохранителями во время митинга в парке Победы по подозрению в ношении холодного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Политическая сила в ходе митинга в парке Победы дала старт началу избирательной кампании перед парламентскими выборами, запланированными на 7 июня. Тысячи граждан пришли выразить поддержку партии российского бизнесмена Самвела Карапетяна.
«Три человека из указанного района (парк Победы — прим. ТАСС) были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия. Они были доставлены в территориальное подразделение полиции, где у них были обнаружены ножи», — рассказали в ведомстве Общественному телевидению Армении.