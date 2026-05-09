Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре задержали гражданина Украины за осквернение 14 могил бойцов СВО

Мужчина разбил памятники, надев балаклаву, а потом скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержан гражданин Украины за осквернение 14 могил бойцов СВО. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

30-летний мужчина обвиняется в повреждении воинских захоронений. В ночь на 1 мая, выпив, он пришел на кладбище в хуторе Копанском. Надел балаклаву, чтобы его не узнали, и разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями воинов. Четырнадцатую рамку снял с плиты и выбросил.

О повреждениях сообщили родственники, которые приехали навестить могилы. Злоумышленник уехал из Краснодара, но его нашли в Новороссийске. Оперативники задержали его.

В пресс-службе СК по краю рассказали, что обвиняемый признал вину. Следствие собирает доказательства и планирует просить суд арестовать вандала. Ему грозит штраф до 3 млн рублей или до трех лет тюрьмы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.