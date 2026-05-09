В Краснодаре задержали гражданина Украины за осквернение 14 могил бойцов СВО

30-летний мужчина обвиняется в повреждении воинских захоронений. В ночь на 1 мая, выпив, он пришел на кладбище в хуторе Копанском. Надел балаклаву, чтобы его не узнали, и разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями воинов. Четырнадцатую рамку снял с плиты и выбросил.