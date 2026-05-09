На Ставрополье объявили беспилотную опасность

СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявили в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он в «Максе».
