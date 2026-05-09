Во Владивостоке подростки спасли жизнь прохожему, донеся его до поликлиники

Двое девятиклассников школы № 6 Владивостока донесли потерявшего сознания мужчину до поликлиники и тем самым спасли ему жизнь. Медики оценили состояние пациента как крайне тяжёлое и сразу после экстренной помощи отправили его в больницу.
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, известно о добром поступке школьников стало именно от врача, которая пыталась найти подростков, не назвавших свои имена. По словам заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 1 Ларисы Назаровой, мужчина оказался на грани смерти, и промедление могло закончиться трагедией.
Всё произошло неподалёку от школы № 6. Ученики девятого класса Артём Кравцов и Никифор Пак заметили на улице мужчину, который лежал на земле без сознания. Понимая, что ждать приезда бригады скорой может быть слишком долго, подростки решили действовать сами.
Школьники подняли взрослого человека и на руках отнесли его в отделение поликлиники на улице Леонова. Врачи поликлиники сообщили, что состояние пациента было крайне тяжёлым, поэтому ему немедленно оказали неотложную помощь, после чего отправили в больницу для дальнейшего лечения.
В школе, где учатся Артём и Никифор, подтвердили, что именно их ученики помогли неизвестному мужчине.
Представители администрации Владивостока публично поблагодарили Артёма Кравцова и Никифора Пака за их смелость и неравнодушие. В обращении мэрии подчёркивается, что поступок подростков стал примером для горожан: они не отвернулись от чужой беды и фактически спасли человеческую жизнь.