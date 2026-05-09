Во Франции избили мэра на церемонии в честь Дня Победы

Мэр французской коммуны Вазье Стив Банш подвергся нападению во время памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщает газета Voix du Nord.
Инцидент произошел 8 мая неподалеку от здания городской администрации, когда официальная процессия возвращалась с кладбища. По данным следствия, после того как мэр подошел к мужчине, попросившему о разговоре, тот нанес ему несколько ударов. Пострадавшего госпитализировали с травмами лица и повреждением плечевого сустава.
Предполагаемый нападавший — 36-летний местный житель с криминальным прошлым, ранее привлекавшийся к ответственности за вооруженные ограбления. По предварительным данным, мотивом нападения могло стать недовольство отказом в предоставлении жилья, по вопросу которого он ранее обращался к городским властям.
Подозреваемый задержан, ему готовятся предъявить обвинения, включая угрозы в адрес представителей администрации.
