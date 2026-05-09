Град размером с яйцо пробил крыши домов и разбил машины в Актюбинской области

В Актюбинской области мощный град нанес огромный ущерб жителям региона, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Люди остались без света, повреждены десятки домов. Огромные льдины пробивали кровлю и разбивали автомобили, передает «КТК».

По словам очевидцев, градины были размером с куриное яйцо. В селе Жарма повалены восемь электрических столбов. Населенный пункт сутки оставался без света. Не меньше разрушений и в ауле Шенбертал. Там град буквально изрешетил крыши домов, пострадали сараи и другие постройки. После ливня жилье некоторых сельчан начало затапливать.

Сейчас в Иргизском районе работает спецкомиссия. Экспертам предстоит подсчитать ущерб, нанесенный стихией. Только после этого станет известно, смогут ли люди получить компенсацию.

«Штормового предупреждения о крупном граде заранее не поступало», — заявляют местные власти.