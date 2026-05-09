В Приморье за взятки водителей допускали к перевозке опасных грузов

Во Владивостоке перед судом предстанет 54‑летний сотрудник компании по перевозке опасных грузов. Его обвиняют в передаче крупной взятки руководителям дальневосточного филиала ФБУ «Росавтотранс» за «успешные» экзамены водителей. Ему вменяют п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
По материалам дела, с декабря 2023 года по январь 2025 года мужчина работал в организации, которая занимается перевозкой опасных грузов. В этот период он передавал деньги через знакомого, руководителя учреждения дополнительного профессионального образования. Этот посредник доставлял наличные руководителям филиала «Росавтотранса» по Дальневосточному федеральному округу. Следствие считает, что общая сумма взятки превысила 800 тыс. рублей.
Эти деньги были взятками за то, чтобы водители компании без проблем проходили экзамен на право перевозки опасных грузов. Они также должны были получать соответствующие свидетельства. По версии правоохранителей, такая «помощь» позволяла обеспечивать результат проверки вне зависимости от реального уровня подготовки водителей и требований к аттестации.
Схему, по данным прокуратуры, раскрыли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. После этого материалы передали следственным органам. Сейчас в отношении работника компании-перевозчика утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Прокуратура также обратилась в суд с исками о прекращении действия свидетельств на право перевозки опасных грузов. По данным ведомства, эти документы выдали на основании незаконно «обеспеченных» экзаменов. В прокуратуре Приморского края отмечают, что ход рассмотрения этих гражданских исков находится на контроле.
Отдельно в надзорном ведомстве напоминают, что дела в отношении руководителей филиала «Росавтотранса», которых считают получателями взяток, уже слушаются в суде. Посредник, через которого, по версии следствия, проходили деньги от сотрудника компании-перевозчика к должностным лицам, уже получил обвинительный приговор.