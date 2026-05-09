На заводе в РФ расследуют возможный групповой несчастный случай

В Нижегородская область восемь работников одного из предприятий обратились за медицинской помощью после жалоб на ухудшение самочувствия во время смены. Об этом сообщила государственная инспекция труда в регионе.
По данным ведомства, инцидент произошёл 8 мая. Во время производственных операций сотрудники почувствовали резкий химический запах газа и остановили работу.
После выхода на улицу работники отметили ухудшение состояния. Пятерым из них была оказана медицинская помощь, ещё троих доставили в приёмное отделение медучреждения для обследования. Сотрудники выполняли операции по визуальному контролю продукции, геометрическим измерениям и упаковке изделий.
Государственная инспекция труда начала проверку обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины инцидента, а также запрошены медицинские документы пострадавших.
По словам главного государственного инспектора труда в регионе Ильи Мошеса, происшествие квалифицируется как групповой несчастный случай, проводится сбор информации для дальнейшей оценки ситуации.
Подобные инциденты на промышленных предприятиях подлежат обязательному расследованию с участием надзорных органов, включая проверку условий труда, состояния вентиляционных систем и соблюдения правил промышленной безопасности.
