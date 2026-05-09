Психиатр Шуров увидел скрытый смысл в предсмертной записке Эпштейна

Нарколог и психиатр Василий Шуров увидел браваду в предсмертной записке, которую якобы оставил в камере после себя покойный финансист Джеффри Эпштейн.
Обнародовал записку федеральный суд США. Как сообщила газета The New York Times, послание было приобщено к материалам другого расследования. Речь идёт о деле, в котором фигурирует бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне в нью-йоркской тюрьме. По данным издания, мужчина ранее утверждал, что видел эту записку в июле 2019 года после неудачной попытки финансиста покончить с собой.
В записке говорится следующее: «Они расследовали моё дело месяцами — и не нашли ничего! В итоге всплыли обвинения 15-летней давности. Чего вы от меня хотите? Чтобы я разрыдался?! Невесело. Не стоит того!».
«Мне кажется, это бравада. “Меня месяцами расследовали и ничего не нашли… Я всё контролирую, даже сам выбираю время, когда уйти из этой жизни”. Попахивает бравадой, если не сказать — дешёвыми понтами. Правда, до конца непонятно, подлинная ли эта записка и почему её скрывали семь лет. Так или иначе, человек даже напоследок хочет подчеркнуть, что он будто бы ни в чём не виноват: ничего не нашли. И, мол, я сам выбираю, как жить, и я не согласен с тем, что сижу в тюрьме», — прокомментировал Шуров.
Напомним, Джеффри Эпштейн был помещён под стражу в США летом 2019 года по обвинениям в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Летом того же года его нашли мёртвым в камере.
Отец миллиардера Илона Маска, инженер Эррол Маск, считает, что Эпштейн жив. Предприниматель подчеркнул, что даже отдаленно нет вариантов того, что скандальный финансист мёртв. Эррол Маск также обратил внимание на странные обстоятельства, которые были в этой истории.