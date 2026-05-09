Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин проверит дело о нападении на супругов в Новосибирске

В июле 2025 года трое мужчин напали на пару.

Источник: Om1 Новосибирск

В июле 2025 года в магазине трое мужчин избили женщину и семь раз выстрелили в её мужа из травматического пистолета, но никого не привлекли к ответственности, сообщает Информационный центр СК России.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, однако его неоднократно отменяли, а расследование проводили органы внутренних дел.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Алексею Бадулину представить доклад о ходе расследования и принятых решениях.

Ранее супруги рассказали, что нападение произошло 20 июля 2025 года, у мужа — слепые пулевые ранения, у жены — сотрясение мозга. В полиции сначала отказывались принимать заявление, а видео с камер за два месяца не изъяли — записи удалились.

СК