Бастрыкин проверит дело о нападении на супругов в Новосибирске

В июле 2025 года в магазине трое мужчин избили женщину и семь раз выстрелили в её мужа из травматического пистолета, но никого не привлекли к ответственности, сообщает Информационный центр СК России.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, однако его неоднократно отменяли, а расследование проводили органы внутренних дел.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Алексею Бадулину представить доклад о ходе расследования и принятых решениях.
Ранее супруги рассказали, что нападение произошло 20 июля 2025 года, у мужа — слепые пулевые ранения, у жены — сотрясение мозга. В полиции сначала отказывались принимать заявление, а видео с камер за два месяца не изъяли — записи удалились.