ВС США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане

Южное командование Вооруженных сил США сообщило о проведении операции в восточной части Тихого океана, в ходе которой был нанесен удар по судну, связанному, по версии американской стороны, с террористическими и наркокриминальными структурами.
По данным SOUTHCOM, решение о проведении операции было принято по распоряжению командующего генерала Фрэнсиса Донована. Американские военные утверждают, что судно двигалось по маршрутам, которые ранее использовались для незаконного оборота наркотиков.
В результате удара, как заявили в командовании, погибли двое мужчин, которых США считают причастными к деятельности наркокартелей и террористических группировок. Еще один человек, находившийся на борту, выжил.
