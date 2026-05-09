ВС США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.

Источник: Аргументы и факты

Южное командование Вооруженных сил США сообщило о проведении операции в восточной части Тихого океана, в ходе которой был нанесен удар по судну, связанному, по версии американской стороны, с террористическими и наркокриминальными структурами.

По данным SOUTHCOM, решение о проведении операции было принято по распоряжению командующего генерала Фрэнсиса Донована. Американские военные утверждают, что судно двигалось по маршрутам, которые ранее использовались для незаконного оборота наркотиков.

В результате удара, как заявили в командовании, погибли двое мужчин, которых США считают причастными к деятельности наркокартелей и террористических группировок. Еще один человек, находившийся на борту, выжил.

Ранее сообщалось, что военные Соединённых Штатов атаковали судно, якобы участвующее в наркотрафике в Тихом океане.

