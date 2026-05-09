Fox: образцы хантавируса похитили из лаборатории в Австралии три года назад

Неизвестные в августе 2023 года похитили из лаборатории в Австралии пробирки с образцами хантавируса.

Источник: Аргументы и факты

В Австралии в 2023 году произошел инцидент с исчезновением опасных вирусных образцов из лаборатории в штате Квинсленд. Неизвестные похитили сотни пробирок, содержащих хантавирус, вирус Хендра и лиссавирус, связанный с бешенством.

По данным Fox News, пропажа произошла еще в августе 2023 года, однако информация о случившемся не разглашалась более года. Всего, как утверждается, из лаборатории исчезли 323 пробирки с патогенами.

Только в конце 2024 года власти региона публично отреагировали на инцидент. Министр здравоохранения Квинсленда Тимоти Николс призвал провести тщательное расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее также стало известно, что в Австралии два года назад из лабораторных фондов пропали две емкости с хантавирусом. Следствие полагает, что образцы были случайно уничтожены при переносе оборудования.