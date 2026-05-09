В Красноярском крае за сутки потушили 19 пожаров, погибших нет. Об этом сегодня, 9 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, накануне в СНТ «Березка» Емельяновского округа тушили садовые дома — огонь успел повредить четыре строения на общей площади 120 «квадратов». На месте работали 25 человек и семь единиц техники. Предварительная причина случившегося — поджог.
На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали три раза. На акваториях края происшествий не зафиксировали.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше