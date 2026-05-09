Криминалист Игнатов оценил видео покупки бензопилы убийцей деда Тарховой

«В условиях квартиры мало кто решится пилить труп бензопилой. Во-первых, будет шум. Бензопила, она очень шумная, это раз. Во-вторых, частицы тел, осколки костей и других тканей разлетятся по всей квартире. Они будут везде: на обоях, на потолке, на стенах, на мебели. Это, естественно, улика, потому что при осмотре любой эксперт обнаружит их в большом количестве. А мы знаем, что квартира была осмотрена экспертами полностью, очень тщательно и там были найдены всего несколько микрочастиц биологических биоматериалов. На основании этого могу с большой долей уверенности сказать, что они бензопилой никого не пилили в квартире, это однозначно. Они расчленяли чем-то другим, ножами или пилкой по металлу, но ручной», — сказал эксперт.