Криминалист Игнатов оценил видео покупки бензопилы убийцей деда Тарховой

Кадры из магазина стройматериалов, запечатлевшие, как Екатерина Тархова, убившая деда, экс-мэра Самары, и бабушку, покупает бензопилу, появились в Сети. Видео оценил криминалист Михаил Игнатов.
«В условиях квартиры мало кто решится пилить труп бензопилой. Во-первых, будет шум. Бензопила, она очень шумная, это раз. Во-вторых, частицы тел, осколки костей и других тканей разлетятся по всей квартире. Они будут везде: на обоях, на потолке, на стенах, на мебели. Это, естественно, улика, потому что при осмотре любой эксперт обнаружит их в большом количестве. А мы знаем, что квартира была осмотрена экспертами полностью, очень тщательно и там были найдены всего несколько микрочастиц биологических биоматериалов. На основании этого могу с большой долей уверенности сказать, что они бензопилой никого не пилили в квартире, это однозначно. Они расчленяли чем-то другим, ножами или пилкой по металлу, но ручной», — сказал эксперт.
На видео, обнародованном прокуратурой Самарской области, представлены кадры с камеры видеонаблюдения в магазине стройматериалов, на которых видно, как Тархова спокойно ожидает своей очереди около кассы, чтобы рассчитаться за бензопилу и бутылки с неизвестной жидкостью. На видео указана дата: 1 мая 2025 года, однако в кадре Тархова в шубе, видно, что тепло одеты и другие покупатели. Вероятно, дата на камере выставлена неверно.