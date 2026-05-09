Жительницу Новосибирска обвинили в финансировании экстремизма

В Новосибирске местную жительницу обвиняют в переводе 3,5 тысячи рублей организации, признанной экстремистской. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
По версии следствия, переводы осуществлялись с августа 2021 года по февраль 2022 года. Суд удовлетворил ходатайство следователя и ограничил свободу обвиняемой до 7 июля 2026 года. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее в Новосибирске осудили москвича на 14 лет колонии за государственную измену и финансирование терроризма через перевод криптовалюты.