ВСУ во время перемирия атаковали село в Брянской области, ранен мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время объявленного перемирия атаковали село Борщово Брянской области. В результате налета был ранен мирный житель. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что в результате атаки был поврежден автомобиль. На месте работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на Брянск, которая произошла 7 мая, пострадала 231 квартира и более 40 автомобилей. Всем пострадавшим должны оказать материальную помощь.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Россией и Украиной, приуроченное ко Дню Победы. Он отметил, что режим перемирия включит в себя временную остановку боевых действий и обмен пленными в формате «1000 на 1000».