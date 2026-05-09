Поиски семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье начнут пилоты БПЛА

КРАСНОЯРСК, 9 мая. /ТАСС/. Первыми на место поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время турпохода в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, отправятся пилоты БПЛА и координатор. Пока лежит снег, массовых поисков с участием волонтеров не планируется, сообщила ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски семьи планируют возобновить в мае.
«[Первыми] на место поисков семьи выезжают пилоты БПЛА и координатор. Они работают с [экстренными] службами. До схода снега, которого сейчас все еще около полутора метров на месте поиска, массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируется», — сообщила Чооду.
Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае. Там расположены скалы необычной формы, а также хвойные леса. Рядом с этим местом находится поселок Кутурчин, где проживает около 30 человек.