Поиски семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье начнут пилоты БПЛА

До схода снега массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируется.

КРАСНОЯРСК, 9 мая. /ТАСС/. Первыми на место поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время турпохода в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, отправятся пилоты БПЛА и координатор. Пока лежит снег, массовых поисков с участием волонтеров не планируется, сообщила ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски семьи планируют возобновить в мае.

«[Первыми] на место поисков семьи выезжают пилоты БПЛА и координатор. Они работают с [экстренными] службами. До схода снега, которого сейчас все еще около полутора метров на месте поиска, массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируется», — сообщила Чооду.

Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае. Там расположены скалы необычной формы, а также хвойные леса. Рядом с этим местом находится поселок Кутурчин, где проживает около 30 человек.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
