Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: ВСУ атаковали село Борщово Брянской области, ранен мирный житель

Дроны ВСУ атаковали село в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки дронов ВСУ на село Борщово Брянской области ранен мирный житель. Об это м в канале’Максе" сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил руководитель.

Кроме того, добавил губернатор, повреждения получил автомобиль. На месте происшествия работают представители оперативных и экстренных служб.

Накануне в условиях нарушения перемирия со стороны Киева Вооруженные силы Российской Федерации зеркально отреагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары.

Украинские беспилотники вечером 8 мая попытались ударить по территории российских регионов. За четыре часа силами ПВО ликвидировано 44 дрона.

Напомним, в дни празднования 81-й годовщины Победы перемирие в зоне СВО началось с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая включительно. Позже его продлили до 11 мая.