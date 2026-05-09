Богомаз: ВСУ атаковали село Борщово Брянской области, ранен мирный житель

В результате атаки дронов ВСУ на село Борщово Брянской области ранен мирный житель. Об это м в канале’Максе" сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил руководитель.
Кроме того, добавил губернатор, повреждения получил автомобиль. На месте происшествия работают представители оперативных и экстренных служб.
Накануне в условиях нарушения перемирия со стороны Киева Вооруженные силы Российской Федерации зеркально отреагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары.
Украинские беспилотники вечером 8 мая попытались ударить по территории российских регионов. За четыре часа силами ПВО ликвидировано 44 дрона.
Напомним, в дни празднования 81-й годовщины Победы перемирие в зоне СВО началось с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая включительно. Позже его продлили до 11 мая.