Во Франции мэра избили во время празднования Дня Победы

36-летний злоумышленник, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабёж с применением насилия, напал на градоначальника из-за того, что местные власти отклонили его заявку на получение социального жилья. Нападавший также угрожал как минимум двоим заместителям мэра.