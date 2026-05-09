Водитель погиб в ДТП на улице Ватутина в Новосибирске

Ночью 9 мая в Кировском районе Новосибирска случилась авария со смертельным исходом. Примерно в 1:20 20-летний парень ехал на автомобиле «Субару Легаси». Он двигался по улице Ватутина со стороны улицы Мира. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло сильное столкновение с кроссовером «Хавал Ф7». Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.