В Тульской области уничтожили три украинских БПЛА

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожено в Тульской области минувшей ночью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Прошедшей ночью еще три украинских беспилотника уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев в Telegram-канале.
