Генпрокуратура приобщила 52 тома к делу о коррупции кубанской экс-судьи Хахалевой

Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, семья Хахалевых через судебные механизмы оформила в пользу аффилированных структур высоколиквидные сельхозугодья региона. В частности, речь идет о незаконном завладении земельным фондом площадью свыше 12,5 тыс. га. Елене Хахалевой, по версии обвинения, в этой деятельности содействовала сестра Наталия, которая, занимая пост судьи арбитражного суда, способствовала освобождению подконтрольных Роберту Хахалеву компаний от уплаты многомиллионных налогов и обязательных платежей в бюджет. Кроме того, в период с 2014 по 2020 год на мать Хахалевой было оформлено имущество совокупной стоимостью более 100 млн руб.