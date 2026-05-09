Из-за ЧП на производстве в Заволжье госпитализировано несколько сотрудников

ЧП на предприятии ООО «ШОТТ ФП» в Заволжье, после которого несколько человек оказались в больнице, произошло рано утром 8 мая, сообщает госинспекция труда региона. Как сообщается, в 4 часа 45 минут сотрудники отдела визуального контроля выполняли свои обычные обязанности по проверке, измерениям и упаковке продукции. Внезапно они почувствовали сильный химический запах газа, производство сразу же остановили, а работников вывели из помещения. Уже на улице многие из них почувствовали ухудшение самочувствия: пятерым сотрудникам потребовалась медицинская помощь, трое доставлены в приемный покой для дальнейшего обследования. Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию всех обстоятельств произошедшего. Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес подтвердил проведение проверки.