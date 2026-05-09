ПВО уничтожила 10 дронов ВСУ над Орловской областью

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«За прошедшие сутки на территории региона уничтожены 10 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Клычков.

Он добавил, что на местах падения обломков продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Отдельно глава региона подчеркнул, что атаки происходят даже в праздничный день, несмотря на ранее достигнутые договорённости.

Ранее ночью в Тульской области были перехвачены три украинских беспилотника, направленных в сторону региона. Работу по их уничтожению выполнили подразделения противовоздушной обороны Минобороны России. Информации о пострадавших не поступало, разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

