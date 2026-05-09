ПВО уничтожила 10 дронов ВСУ над Орловской областью

«За прошедшие сутки на территории региона уничтожены 10 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Клычков.
Он добавил, что на местах падения обломков продолжают работу сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Отдельно глава региона подчеркнул, что атаки происходят даже в праздничный день, несмотря на ранее достигнутые договорённости.
Ранее ночью в Тульской области были перехвачены три украинских беспилотника, направленных в сторону региона. Работу по их уничтожению выполнили подразделения противовоздушной обороны Минобороны России. Информации о пострадавших не поступало, разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
