Боец «Орлана» ранен при атаке дрона ВСУ на Шебекино в День Победы

«В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен боец “Орлана”, — сообщил Гладков.
У пострадавшего минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи доставила бойца в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Перемирие не помешало также ВСУ атаковать ночью Тульскую область, там были перехвачены три украинских беспилотника. Информации о пострадавших не поступало, разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
