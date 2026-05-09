В Белгородской области при атаке БПЛА ранен боец «Орлана»

В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ пострадал боец «Орлана». Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Боец получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой доставила его в городскую больницу, мужчине оказана «вся необходимая помощь», уточнил господин Гладков.
Белгородская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО.
