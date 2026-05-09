Клубы дыма окутали Луизиану из-за мощного взрыва на НПЗ

Клубы дыма окутали Луизиану в результате мощного взрыва на НПЗ. Видео © Х / ShaykhSulaiman.
Взрыв произошёл на предприятии PBF Chalmette. Очевидцы выкладывали в соцсети кадры густого дыма и пламени, которые были видны за несколько километров. Позже пожар удалось потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее в Усть-Каменогорске на заводе «Казцинк» произошёл хлопок на пылеулавливающем оборудовании. После этого начался пожар и частично обрушились конструкции. На место приехали спасатели МЧС и развернули оперативный штаб — там работали представители госорганов и экстренных служб. Пожар удалось взять под контроль.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.