Клубы дыма окутали Луизиану из-за мощного взрыва на НПЗ

В американском городе Шалметт (штат Луизиана) на нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв, после которого начался крупный пожар. Над районом поднялся огромный столб чёрного дыма, сообщает телеканал Fox 8.

Источник: Life.ru

Клубы дыма окутали Луизиану в результате мощного взрыва на НПЗ. Видео © Х / ShaykhSulaiman.

Взрыв произошёл на предприятии PBF Chalmette. Очевидцы выкладывали в соцсети кадры густого дыма и пламени, которые были видны за несколько километров. Позже пожар удалось потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Усть-Каменогорске на заводе «Казцинк» произошёл хлопок на пылеулавливающем оборудовании. После этого начался пожар и частично обрушились конструкции. На место приехали спасатели МЧС и развернули оперативный штаб — там работали представители госорганов и экстренных служб. Пожар удалось взять под контроль.

