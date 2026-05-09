В Большом Утрише погибла выбросившаяся на камни азовка по кличке Сашенька

В Большом Утрише погибла выбросившаяся на берег азовка по кличке Сашенька. Об этом сообщили в Научно-экологическом Центре спасения дельфинов «Дельфа».
Состояние дельфина при обнаружении оказалось крайне тяжелым — был выражен болевой синдром (судороги), имелись проблемы с ЖКТ, ориентацией в пространстве и координация движения, небольшие раны, в том числе застарелые. Вероятнее всего, у дельфина было системное заболевание.
Сашеньке сразу оказали первичную помощь по стандартному безопасному протоколу. Но, к сожалению, азовке ночью стало хуже. Утром она умерла.