В Гомеле бездомные собаки напали на ребенка

В Гомеле 8 мая бездомные собаки напали на несовершеннолетнюю девочку, сообщил мэр Гомеля Владимир Привалов. По информации медиков, сейчас жизни девочки ничего не угрожает, ребенок находится под наблюдением врачей и получает необходимую помощь.
Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов обратился к гомельчанам и сказал, что из-за нападения бездомных собак на ребенка профильные службы города значительно усилили работу по отлову бездомных животных.
Владимир Привалов попросил горожан, что, если они стали свидетелем скопления безнадзорных собак, немедленно позвонить по номеру 115 или оставить сообщение в чат-боте Гомельского горисполкома @Gorod_Gomel_bot.
Мэр напомнил, что категорически запрещается самостоятельно подкармливать бездомных животных, потому что они привыкают к кормежке, а когда еда перестает поступать становится зависимым и агрессивным, что увеличивает риск нападения.
«Соблюдайте элементарные правила безопасности и не поощряйте самовольное “кормительство”, которое таит в себе угрозу для всего города», — подчеркнул Владимир Привалов.