Нижегородец лишился более 4 млн рублей, покупая несуществующий автомобиль

В Нижнем Новгороде заместитель директора одной из компаний лишился нескольких миллионов, покупая несуществующий автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
69-летний нижегородец увидел объявление в интернете о продаже интересующего его автомобиля. Он связался с якобы представителем компании-продавца. Обсудив сделку, с нижегородца потребовали 4,591 млн рублей в качестве предоплаты. Мужчина перевел их на 4 неустановленных счета, которые ему указал собеседник.
После этого лжепродавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Полицейские рекомендуют нижегородцам быть бдительными и внимательно относиться к онлайн сделкам.
