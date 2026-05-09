Нижегородец лишился более 4 млн рублей, покупая несуществующий автомобиль

Мужчина перевел деньги на 4 неустановленных счета, которые ему указал собеседник.

В Нижнем Новгороде заместитель директора одной из компаний лишился нескольких миллионов, покупая несуществующий автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

69-летний нижегородец увидел объявление в интернете о продаже интересующего его автомобиля. Он связался с якобы представителем компании-продавца. Обсудив сделку, с нижегородца потребовали 4,591 млн рублей в качестве предоплаты. Мужчина перевел их на 4 неустановленных счета, которые ему указал собеседник.

После этого лжепродавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Полицейские рекомендуют нижегородцам быть бдительными и внимательно относиться к онлайн сделкам.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что более 2,8 млн рублей лишилась бухгалтер в Нижнем Новгороде из-за мошенников.